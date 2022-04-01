Великобритания гордится оказанной Азербайджану помощью в процессе разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

"Великобритания гордится тем, что оперативно оказала поддержку Азербайджану в решении такой непростой и очень важной с гуманитарной точки зрения проблемы", - сказал Шарп.

По его словам, приоритетом в этом процессе является желание азербайджанцев вернуться на свои освобожденные от оккупации земли.

Посол также сообщил, что британские эксперты по разминированию в сотрудничестве с Агентством Азербайджана по разминированию работают над обеспечением безопасного возвращения бывших беженцев в Карабах.

"Представители министерства обороны Великобритании также провели тренинги по разминированию, чтобы ускорить этот процесс", - сказал Шарп.