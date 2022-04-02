Шуша превращается в сверкающий бриллиант тюркского мира

"С большим воодушевлением встретил новость об объявлении города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Считаю, что это очень взвешенное и своевременное решение TURKSOY, которое, несомненно, окажет большую помощь братскому Азербайджану в его священной миссии по возвращению своих исконных земель".

Об этом сказал в комментарии Day.Az казахстанский эксперт, историк Данияр Касымов.

По словам нашего собеседника, прошло всего полтора года с того дня, как доблестная армия Азербайджана молниеносным ударом освободила город Шуша от многолетней оккупации. Все годы оккупации Шуша находилась в плачевном состоянии, в руинах первой войны. Армянские сепаратисты и их хозяева не уделяли никакого внимания развитию города. Но теперь, после того, как Шуша вернулась под контроль настоящих хозяев, город переживает свое второе рождение.

"Азербайджан под выдающимся лидерством Президента Ильхама Алиева на сегодняшний день стал одним из самых развитых государств Тюркского и Исламского мира. Очень логично, что теперь этот процесс распространяется и на освобожденные территории. Пройдет совсем немного времени, и мы увидим, как Шуша превратится в сверкающий бриллиант Карабахского региона Азербайджана", - сказал казахский историк.

Вполне справедливое объявление города Шуша культурной столицей тюркского мира будет иметь большое значение по целому ряду причин, считает он, в том числе политического характера. Всем в мире, отметил Касымов, включая армянских, российских, французских и прочих "экспертов", окончательно станет ясно, что Азербайджан вернул город Шуша навсегда и его нынешний статус никем и никогда не должен ставиться под сомнение. Более того, сегодня Шуша является символом Победы Азербайджана, наглядным примером полноценного восстановления после длительной и разрушительной оккупации.

Конечно же, подчеркнул наш собеседник, Шуша, которой в этом году исполняется 270 лет, имеет большое значение и для исторической науки. На примере истории города Шуша можно наглядно показать всему миру, как Карабахский регион Азербайджана подвергался заселению пришлого населения, как менялся этнический состав, как сосуществовали разные религии.

"Уверен, эти процессы прошлого привлекут внимание ученых из разных стран мира. Кроме того, Шуша и ее окрестности представляют серьезный интерес для археологов. 30 лет там не проводилось никаких изысканий. Но сейчас такая возможность появилась. Современная техника по датировке находок будет способствовать тому, что уже в ближайшее время мы можем услышать о подлинных сенсациях из далекого прошлого города.

Однако, самой главной, на мой взгляд, является культурная составляющая. Как известно, достаточно давно Шушу стали называть "консерваторией Кавказа". Многие музыканты, певцы, исполнители мугама являются уроженцами этого города. Большинство традиций не умерло, а сохранилось. Это очень важно для потомков. Думаю, не далек тот день, когда будет принято решение о проведении в Шуше ежегодных фестивалей тюркской музыки. Еще не до конца изучена история появления и развития уникального ковроткачества в городе Шуша. Отдельного внимания заслуживает и старинная архитектура города. Когда-то в нем было семнадцать мечетей, а к моменту освобождения осталось всего две. Немаловажным будет восстановление разрушенных мечетей с применением старинных технологий строительства.

Разумеется, нельзя забывать о том, что город Шуша уже сейчас вызывает огромный интерес у туристов, в том числе и из Казахстана. Многие наши общественные деятели уже успели побывать в освобожденной Шуше и рассказывают после возвращения о ее уникальном расположении высоко в горах и необыкновенной атмосфере старинного города", - сказал Данияр Касымов, выразив уверенность, что 2023 год станет очень важным годом в развитии и возрождении города, и Шуша приобретет еще большую известность не только в тюркском мире, но и далеко за его пределами.

Лейла Таривердиева