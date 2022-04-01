Мы должны объединить усилия для построения мира без мин

Необходимо решать проблемы пострадавших от взрывов мин. Мы должны объединить усилия для построения мира без мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в пятницу резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

По ее словам, процесс разминирования важен для безопасности людей и сообществ.

"Мы все хотим вернуться домой, но если территории не будут разминированы, то человек не сможет чувствовать себя на них как дома. Минная угроза очень высока", - подчеркнула Андреева.