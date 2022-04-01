https://news.day.az/politics/1449203.html Мы должны объединить усилия для построения мира без мин - Владанка Андреева
Мы должны объединить усилия для построения мира без мин - Владанка Андреева
Необходимо решать проблемы пострадавших от взрывов мин. Мы должны объединить усилия для построения мира без мин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в пятницу резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
По ее словам, процесс разминирования важен для безопасности людей и сообществ.
"Мы все хотим вернуться домой, но если территории не будут разминированы, то человек не сможет чувствовать себя на них как дома. Минная угроза очень высока", - подчеркнула Андреева.
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