Необходимо решать проблемы пострадавших от взрывов мин. Мы должны объединить усилия для построения мира без мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в пятницу резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

По ее словам, процесс разминирования важен для безопасности людей и сообществ.

"Мы все хотим вернуться домой, но если территории не будут разминированы, то человек не сможет чувствовать себя на них как дома. Минная угроза очень высока", - подчеркнула Андреева.