Армяне заспешили с мирным договором: в чем причина?

Азербайджан после победы осенью 2020 года - это уже другая страна. И долго ждать Баку не будет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук, комментируя неожиданную активность, возникшую в Ереване в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном.

Для этой активности, считает наш собеседник, есть ряд причин.

Во-первых, в Ереване учитывают тот факт, что Баку всегда реализует задуманное, тем более, если оно полностью согласуется с юридически закрепленными договорами. Во-вторых, в Ереване отдают себе отчет в том, что международная обстановка сейчас непростая, поэтому такого рода договоры не могут лежать неисполненными вечно, мертвым грузом. И наконец, все договоры строго соответствуют текущим политическим обстоятельствам. Поэтому если армянская сторона не выполнит то, что было зафиксировано и совместно одобрено аж в ноябре 2020 года, то следующая редакция, корректировка этого документа может еще больше не понравиться Еревану. Все, как говорится, течет, все меняется. Но ждать вечно Баку не будет.

Армения, видимо, не понимает, что представляет собой современный Азербайджан - тем более Азербайджан после победы осенью 2020 года. Это уже другая страна. Фактически, азербайджанская армия претендует на первое место неофициального рейтинга армий всего постсоветского пространства. А как известно, развитие армии никогда не стоит на месте, поэтому на данный момент армия Азербайджана стала еще сильнее. В истории часто бывает, что такое развитие автоматически требует реализации, фактического подтверждения нового веса в реальном деле. Но это так, в качестве доброго совета союзнику РФ.

Прятаться за российскую спину теперь будет еще сложнее, так как и самой России сегодня не очень легко, в связи с известными событиями. Напомню также, что в союзниках у Баку - Турция, которая живо интересуется и карабахскими делами тоже. Турция, у которой, по общему мнению, первая армия в Европе. Поэтому здесь надо договариваться, ловя момент: с учетом того, что у Москвы хорошие отношения и с Баку, и с Анкарой.

В случае подписания мирного договора Армения обретет ровное дыхание, кислород, хотя бы на обозримое будущее. Сегодня она чувствует себя как в постоянной засаде, ожидая удара практически со всех сторон. Мирный договор дает надежду на спокойную жизнь по четко прописанным в нем правилам. Да и всему региону такой документ не помешает тоже, так как он не может оставаться в подвешенном состоянии годами и десятилетиями. Южному Кавказу нужны гарантии мирного развития, это связующий узел между другими ключевыми регионами мира, а без такого ключевого вопроса, как карабахский, это вряд ли возможно.

Но опять же, вынужден подчеркнуть: видя и понимая все это, Азербайджан не будет ждать вечно "у моря погоды".

Лейла Таривердиева