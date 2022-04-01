Глава МИД Италии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства 2 апреля встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По итогам встречи министры проведут брифинг.