https://news.day.az/politics/1449250.html Глава МИД Италии посетит Азербайджан
Глава МИД Италии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Глава итальянского внешнеполитического ведомства 2 апреля встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
По итогам встречи министры проведут брифинг.
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