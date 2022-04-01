Для мира в регионе необходимо обезвредить мины

Для мира в регионе необходимо прекратить установку новых мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на полях международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

По его словам, главная цель сегодня заключается в том, чтобы сосредоточиться на будущем.

"Чтобы обеспечить мир в регионе, нужно обезвреживать мины, а не устанавливать новые", - сказал Шарп.