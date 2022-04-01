https://news.day.az/politics/1449251.html Для мира в регионе необходимо обезвредить мины - посол Великобритании
Для мира в регионе необходимо обезвредить мины - посол Великобритании
Для мира в регионе необходимо прекратить установку новых мин.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на полях международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
По его словам, главная цель сегодня заключается в том, чтобы сосредоточиться на будущем.
"Чтобы обеспечить мир в регионе, нужно обезвреживать мины, а не устанавливать новые", - сказал Шарп.
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