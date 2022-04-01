Гуманитарная деятельность по разминированию важна с точки зрения обеспечения мира в регионе - Лейла Абдуллаева
Армения на протяжении 30 лет устанавливала мины на оккупированных землях Азербайджана. Сегодня Азербайджан выделяет большие средства на процесс разминирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева во время панельных обсуждений в рамках международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
Она отметила, что сегодня разминирование освобожденных территорий является одним из приоритетов правительства Азербайджана.
"Гуманитарное разминирование важно с точки зрения обеспечения в регионе мира, стабильности и безопасности.
Как известно, Азербайджан проводит масштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Важно очистить территории от мин для безопасного возвращения людей на родные земли", - отметила Абдуллаева.
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