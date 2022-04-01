Гуманитарная деятельность по разминированию важна с точки зрения обеспечения мира в регионе

Армения на протяжении 30 лет устанавливала мины на оккупированных землях Азербайджана. Сегодня Азербайджан выделяет большие средства на процесс разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева во время панельных обсуждений в рамках международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Она отметила, что сегодня разминирование освобожденных территорий является одним из приоритетов правительства Азербайджана.

"Гуманитарное разминирование важно с точки зрения обеспечения в регионе мира, стабильности и безопасности.

Как известно, Азербайджан проводит масштабные работы по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях. Важно очистить территории от мин для безопасного возвращения людей на родные земли", - отметила Абдуллаева.