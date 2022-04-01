Мир поддерживает Азербайджан в вопросе разминирования

Автор: Ибрагим Алиев

1 апреля, накануне Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, в Баку состоялась международная конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития". Целью конференеции, в которой приняли участие 150 делегатов из 34 стран, стало рассмотрение возможностей применения технологических и методических новинок, обмен передовым опытом в области разминирования. Конечно же, внимание было уделено армянскому минному террору, учиненному на освобожденных территориях Азербайджана.

В декабре 2005 года Генеральная ассамблея ООН на своем пленарном заседании постановила официально провозгласить 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и отмечать его каждый год.

Генассамблея ООН призвала страны мира и соответствующие организации содействовать созданию и развитию национального потенциала для осуществления связанной с разминированием деятельности в странах, в которых мины и взрывоопасные пережитки войны создают серьезную угрозу безопасности, здоровью и жизни местного гражданского населения. А также препятствуют осуществляемым на общегосударственном и местном уровнях усилиям в области социально-экономического развития. Ассамблея призвала все государства, а также всю систему ООН обеспечивать помощь странам, сталкивающимся с проблемой мин и взрывоопасных пережитков войны.

В соответствующей резолюции также отмечается необходимость убедить все государства в том, что они должны прекратить дальнейшую установку противопехотных мин и других аналогичных устройств.

На уникальной площадке, подготовновленной Баку для обсуждения и сотрудничества всемирно известных организаций и международных экспертов в области гуманитарного разминирования, была выражена международная поддержка Азербайджану в рамках восстановления освобожденных территорий и обсуждены вышеперечисленные проблемы. Эксперты подчеркнули важность процесса разминирования, а Баку, в свою очередь, подтвердил свою открытость к предложениям, принимая во внимания важность гуманитарной деятельности по разминированию для жизни человека, реализации инфраструктурных проектов, устойчивого экономического развития.

Выступивший на мероприятии помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев подчеркнул, что только 25% карт минных полей, переданных Арменией, оказались полезными. В свою очередь, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил, что Европейский союз поддерживает усилия Азербайджана в сфере разминирования. На эти цели ЕС выделил Агентству Азербайджана по разминированию 2,5 миллиона евро. 80% жертв взрывов мин в мире составляют мирные жители, в том числе дети. Посол добавил, что помимо разминирования, необходимо предотвращать установку новых мин, в связи с чем ЕС окажет поддержку Азербайджану в процессе разминирования.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп в рамках проводимого мероприятия заявил, что Великобритания гордится оказанной Азербайджану помощью в процессе разминирования. По его словам, приоритетом в этом процессе является желание азербайджанцев вернуться на свои освобожденные от оккупации земли. Британские эксперты по разминированию в сотрудничестве с Агентством Азербайджана по разминированию работают над обеспечением безопасного возвращения бывших беженцев в Карабах. Представители министерства обороны Великобритании также провели тренинги по разминированию, чтобы ускорить этот процесс.

Общеизвестно, что освобожденные от оккупации земли Азербайджана являются одними из самых заминированных территорий в мире. С 10 ноября до сегодняшнего дня от мин очищено более 25 тысяч гектаров территорий Азербайджана, на которых обнаружено и обезврежено более 55 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Армяне за время оккупации азербайджанских территорий установили на них миллионы мин. Вместо того, чтобы сажать деревья, они устанавливали мины. В результате взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители. Жертвами минного террора в Азербайджане стали более 3000 человек.

Отступая, армяне минировали все, что можно, бессистемно и не составляя никаких схем. Каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием - "цель достигнута". Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными.

Наиболее наглядным примером армянского минного террора стал взрыв мины в селе Дашалты, произошедший 9 декабря 2021 года. В тот день погибли 2 человека. Согласно расследованию, проведенному ANAMA, эта трагедия произошла в результате взрыва мины-"сюрприза", установленной армянами - под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей.

К сожалению, армянский минный терроризм, продолжающийся по сегодняшний день против мирного населения Азербайджана, не осуждается мировым сообществом должным образом. До сих пор никто не оказал необходимого давления на Армению, что дает ей свободу пропагандировать ненависть по отношению к азербайджанцам. Чудовищным и преступным в минной трагедии в Дашалты являлся факт того, что 2 мины (противопехотная и противотанковая) были установлены друг на друге. Этой зловещей комбинацией армяне хотели увеличить радиус поражения и мощность взрыва, чтобы те, кто наступят на нее, непременно не выжили. Такая комбинация мин обычно используется во время диверсий и террористических актов.

Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор, разблокировать коммуникации, что даст Армении возможность возродить свою экономику. Ее граждане просто будут лучше жить. Однако, мы видим обратное - попытки затянуть подписание договора, делимитацию и демаркацию, открытие Зангезурского коридора, реваншизм, постоянные диверсии и закладку новых мин.

Как мы сегодня видим, рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Карты минных полей с самого начала были выбраны инструментом шантажа и давления на победителя. Точность ранее предоставленных карт составляет лишь 25%. Таким образом Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома, что восстановит долгожданный мир на освобожденных территориях. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды. Ведь далеко не секрет, что национальная идеология Армении основана на ненависти к Турции и Азербайджану.

Предоставление неточных карт, установка противотанковых мин, например, в лесах и горных массивах, куда не может заехать тяжелая техника, лишний раз доказывают, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне. За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит.

Несмотря на все усилия армянской стороны, рано или поздно Азербайджан решит эту проблему. Азербайджанцы вернутся в свои дома. Мы не устанем поднимать вопрос минного шантажа Армении перед международными организациями и правозащитными структурами. Азербайджан ожидает более активной поддержки со стороны международных организаций, в частности, от ООН, для разминирования своих территорий. Тем более, что международное право дает для этого все основания. Сегодняшнее мероприятие доказывает, что работа в этом плане идет вполне успешно и мировое сообщество поддерживает Азербайджан в его правом деле. Минные поля - это последнее оружие проигравшей войну страны, и она старается за него держаться, не понимая, на что обрекает себя. В Ереване не учитывают, что Азербайджан справится с ситуацией и выйдет из нее достойно.