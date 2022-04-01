Связи с Азербайджаном стали более тесными

Министерство иностранных дел Нидерландов (МИД) поделилось публикацией в связи с 30-летием дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Нидерландов в официальном аккаунте Twitter:

"Сегодня мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном. После открытия нашего посольства в Баку в 2009 году связи между нашими странами еще более укрепились. Мы с нетерпением ждем продолжения наших отношений в ближайшие годы. Поздравляем весь азербайджанский народ!"