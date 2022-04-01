https://news.day.az/politics/1449336.html Связи с Азербайджаном стали более тесными - МИД Нидерландов
Связи с Азербайджаном стали более тесными - МИД Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов (МИД) поделилось публикацией в связи с 30-летием дипломатических отношений между Азербайджаном и Нидерландами.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Нидерландов в официальном аккаунте Twitter:
"Сегодня мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений с Азербайджаном. После открытия нашего посольства в Баку в 2009 году связи между нашими странами еще более укрепились. Мы с нетерпением ждем продолжения наших отношений в ближайшие годы. Поздравляем весь азербайджанский народ!"
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