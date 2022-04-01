В рамках международной конференции открылась выставка фотоинсталяций «Раненая человечность» Реза Дегати

В рамках международной конференции на тему "Деятельность по гуманитарному разминированию и цели устойчивого развития" в Баку открылась выставка фотоинсталляций "Раненая человечность" известного фотографа Резы Дегати.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фотографии экспонируются для ознакомления с судьбами людей, исковерканных разрушительной силой оружия.

На фотографиях Резы Дегати запечатлены лица, пострадавшие от мин во многих странах мира, в том числе в Карабахе.

Говорящие фотоинсталляции созданы на конфликтных территориях.

Во время съемок Резу Дегати сопровождали сотрудники Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (АНАМА), которые контролировали соблюдение необходимых правил безопасности.

Всемирно известный фотограф принял участие в коротком видеоролике вместе с сотрудниками АНАМА.