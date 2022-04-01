На международной конференции в Баку по гуманитарной деятельности по разминированию принято заявление

На международной конференции по гуманитарной деятельности по разминированию и целям устойчивого развития, прошедшей в Баку, принято заявление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении подчеркивается важность конференции и отмечается, что главная цель конференции - собрать вместе основных акторов международного сообщества в области разминирования, госструктуры и гражданское общество для обсуждения важности деятельности по разминированию для ликвидации минной угрозы.

Конференция была сосредоточена на определении взаимосвязи между потенциалом деятельности по разминированию для достижения устойчивого мира и социально-экономического развития и повесткой устойчивого развития на период до 2030 года.

С целью укрепления сотрудничества и изучения возможностей дальнейшего расширения совместной деятельности до участников будут доведены заключительные замечания и рекомендации конференции.