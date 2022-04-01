Президент Узбекистана принял Сахибу Гафарову

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 1 апреля принял председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибу Гафарову, находящуюся в стране с визитом, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава парламента поблагодарила лидера Узбекистана за теплый прием, передала искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе встречи было подчеркнуто, что основой стратегического партнерства наших стран являются общие исторические корни, язык, религия, культура, традиции и ценности. Опираясь на этот крепкий фундамент, в последние годы удалось достичь ощутимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества.

Прогресс отмечается во всех сферах взаимодействия - экономика, политика, межпарламентские связи, культура и социальная сфера. Происходят интенсивные контакты, обмены официальными делегациями, представителями бизнеса и общественных кругов на всех уровнях.

За последние годы, несмотря на пандемию, товарооборот вырос в 4 раза. С начала года торговля увеличилась на 25 процентов. Созданы более 200 совместных предприятий.

Данной позитивной динамике способствовало также налаживание тесного и многопланового партнерства между парламентами Узбекистана и Азербайджана. Было отмечено, что в целях дальнейшего развития взаимодействия необходимо укрепить системное и регулярное сотрудничество законодательных органов двух стран. При этом парламенты как прямые представители узбекского и азербайджанского народов должны сыграть ключевую роль в продвижении "народной дипломатии", в том числе посредством укрепления связей между регионами Узбекистана и Азербайджана, поддержки экономических и гуманитарных проектов.