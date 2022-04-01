В Агентстве развития медиа Азербайджана состоялась встреча с руководителями Национального информационного агентства Узбекистана

В Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDİA ) состоялась встреча с руководителями Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) - первым заместителем генерального директора УзА Собиром Шукуровым, главным редактором издания Гайратом Хонназаровым, а также заведующим сектором секретариата туризма, культуры и массовых коммуникаций Кабинета министров этой страны Шахобиддином Мусаевым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи глава агентства MEDİA Ахмед Исмаилов проинформировал гостей о принятом недавно новом законе Азербайджана "О медиа", преимуществах этого документа, а также о проекте создания в стране единого медиареестра. Исмаилов подробно рассказал делегации из Узбекистана о привилегиях, которыми смогут пользоваться сотрудники азербайджанских СМИ после запуска этого реестра. Журналисты, работающие в онлайн-медиа, приобрели таким образом официальный статус, добавил Ахмед Исмаилов.

Глава агентства MEDİA также проинформировал узбекских коллег о различных проектах по развитию кадрового потенциала в азербайджанских СМИ, программах повышения квалификации, тренингах, проводимых совместно с Университетом АДА и Бакинским государственным университетом (БГУ), программах поддержки печатных медиа и новостных сайтов, и многих других инициативах.

Первый заместитель генерального директора Национального информационного агентства Узбекистана Собир Шукуров поблагодарил азербайджанскую сторону за вклад в развитие отношений между СМИ двух стран.

"Мы хотели бы обмениваться опытом не только с независимыми информационными агентствами, но и с государственными структурами. Наше сотрудничество должно расширяться и на уровне политики и нормативных актов", - сказал Шукуров.

По словам Шукурова, законодательства обеих стран в области СМИ очень схожи, поэтому развитие двустороннего сотрудничества между азербайджанскими и узбекскими СМИ пойдет на благо для обеих сторон.