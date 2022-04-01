Соединения и части войск Нахчыванского гарнизона подняты по сигналу «Тревога»

В соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год" проводятся командно-штабные учения. Соединения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боевой готовности в соответствии со сценарием командно-штабных учений, были подняты по сигналу "Тревога", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Особое внимание в ходе учений было уделено оперативному принятию решений командным составом в соответствии с тактической обстановкой, докладам в вышестоящий штаб в условиях активной радиоэлектронной борьбы, доведению приказов до подчиненных, совершенствованию умений и навыков организации боя.

Террористические группировки условного противника, выявленные в труднопроходимой горной местности, были уничтожены специальными штурмовыми группами при поддержке дронов и беспилотных летательных аппаратов, захвачены господствующие высоты.

Противотанковыми подразделениями, занявшими рубежи прорыва на танкоопасных направлениях, стрельбой прямой и полупрямой наводкой была уничтожена бронетехника условного противника. В ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия с авиацией. Подразделения ПВО выполнили действия против средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

В целях усложнения для штабов оперативной обстановки были привлечены дополнительные силы. Командно-штабные учения продолжаются.