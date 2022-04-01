В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра лиц, награжденных медалью "Участник Отечественной войны"

В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра лиц, награжденных медалью "Участник Отечественной войны".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Руководителю Аппарата Кабинета министров поручено принять необходимые меры для формирования реестра и обеспечения его функционирования.