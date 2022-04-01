https://news.day.az/politics/1449393.html В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра лиц, награжденных медалью "Участник Отечественной войны"
В Азербайджане утвержден порядок ведения реестра лиц, награжденных медалью "Участник Отечественной войны"
В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра лиц, награжденных медалью "Участник Отечественной войны".
Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Руководителю Аппарата Кабинета министров поручено принять необходимые меры для формирования реестра и обеспечения его функционирования.
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