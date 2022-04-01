Подписаны документы между парламентами Азербайджана и Узбекистана

1 апреля состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между законодательными органами Азербайджана и Узбекистана и "дорожной карты" на 2022 год в рамках официального визита парламентской делегации во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Узбекистан.

Как сообщает Day.Az, с азербайджанской стороны документы подписала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, с узбекской - председатель Сената Верховного Меджлиса Танзиля Нарбаева.

Руководители законодательных органов выразили уверенность в том, что эти документы внесут вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между парламентами. Было отмечено, что развитие отношений между законодательными органами создает условия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами и народами.