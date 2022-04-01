На горе Фаррух в Ходжалинском районе в ходе земляных работ были обнаружены останки азербайджанцев, убитых в массовом порядке армянами во время Первой Карабахской войны. Также есть вероятность, что там могут быть и останки азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести на этих территориях.

В ходе боев за высоту Фаррух во время первой Карабахской войны пропали без вести 62 азербайджанца. Один из них - Джасарет Биннат оглу Гусейнов (1973 г.р.) из села Учоглан Агдамского района. Он был сапером, в последний раз участвовал в военной операции по освобождению высоты Дашбаши на этой территории 19 октября 1992 года в составе 836-го полка, созданного Национальным героем Азербайджана Ширином Мирзоевым. После ожесточенных боев о его судьбе ничего неизвестно.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в селе Учоглан Агдамского района и встретилась с родными и близкими Джасарета Гусейнова. Они сказали, что человеческие останки, найденные в селе Фаррух, являются очередным доказательством преступлений армян. Родные и близкие участвовавшего в боях на этой территории Джасарета Гусейнова надеются на прояснение его судьбы. Они также сказали, что в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была одержана историческая победа, и азербайджанская армия на поле боя отомстила противнику за преступления, совершенные против азербайджанского народа, передает Day.Az.

Представляем видеорепортаж, подготовленный Trend TV: