Автор: Байрам Эльшадов

В тот момент, когда накал в отношениях России и НАТО фактически достиг уровня Холодной войны. Ереван нанес Москве очередной удар в спину. Как отмечают армянские СМИ, Армения начала консультации с НАТО в рамках участия своей страны в программе НАТО "Партнерство во имя мира". Согласно этой программе, в случае возникновения прямой угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности, её участники могут провести консультации со странами-членами НАТО. 29 марта глава МИД Армении Арарат Мирзоян обратился в Брюссель за помощью в рамках участия своей страны в этой программе.

Четырнадцать лет назад этим правом попыталась воспользоваться Грузия в войне 2008 года. Однако в случае с Арменией ситуация выглядит очень странно, так как за помощью к Североатлантическому альянсу обращается никто иной, как член ОДКБ, называющий себя "стратегическим союзником" России.

Фактически, в Ереване снова взялись за старое. При любом удобном случае эта страна предавала своего союзника под добродушной на первый взгляд вывеской "попыткой заручиться поддержкой других центров силы". На самом деле армянское руководство, пришедшее во власть после так называемой "бархатной революции", уже несколько лет ждет не дождется, когда можно будет окончательно реализовать планы по выходу Армении из таких организаций как ЕАЭС и ОДКБ и примкнуть к западному миру.

Примечательно, что накануне состоялся телефонный разговор Путина и Пашиняна. В ходе беседы Никол Воваевич, в частности, упрекнул Путина в том, что на днях азербайджанские подразделения зашли в зону ответственности российских миротворческих сил в Карабахе. Пашинян также попытался скинуть с Армении вину за предстоящие провокации в зоне ответственности миротворческих сил РФ на Азербайджан, надеясь выйти сухим из воды.

Хотя российскому руководству довольно ясно, что именно армянская сторона является зачинщиком недавнего обострения ситуации в селе Фаррух и на высоте Караглух. Тому доказательством стал инцидент недельной давности, когда члены незаконных армянских вооруженных формирований, используя туманную погоду и ограниченную видимость, предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии. Несолоно хлебавши Ереван теперь ищет сочувствия в НАТО, хотя едва ли в Североатлантическом альянсе будут "верить слезам" завравшегося Никола Воваевича и Ко.