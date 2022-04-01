Координация глобальных усилий является одним из важных факторов в вопросах разминирования

Международная конференция по гуманитарному разминированию и целям устойчивого развития была совершенно новым форматом для Национального агентства по разминированию Азербайджана. Надеемся, что благодаря поддержке наших партнеров нам удалось превратить это мероприятие в успешную платформу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в завершение конференции председатель агентства Вугар Сулейманов.

Он отметил, что визит участников конференции в Агдам и их ознакомление с масштабом процесса разминирования стали одним из решающих факторов в формировании более точных впечатлений о серьезности и масштабе проблемы. Это, по его словам, еще больше повысило эффективность работы конференции. Сулейманов подчеркнул, что многие позиции и мнения в ходе обсуждений совпадали, и отметил важность этого для координации глобальных усилий и объединения вокруг единых целей.

"Верим, что работа конференции внесла вклад в актуализацию этой темы на международном уровне. Приветствуем предложения по созданию Глобального целевого фонда, а также оценке деятельности в этом направлении с точки зрения новых целей в области устойчивого развития, и надеемся, что единая позиция, которую мы наблюдаем в связи с этим, принесет свои результаты", - сказал Сулейманов.

Он также выразил надежду, что создание этой эффективной платформы, дискуссии и обмен опытом были полезны для всех партнеров и участников конференции.