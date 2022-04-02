Канада продолжит поддерживать инициативы по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в эти усилия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ответе министра иностранных дел Канады на петицию, направленную правительству этой страны.

"Правительство Канады признает, что Ходжалинская резня является ужасной трагедией, и с глубокой скорбью чтит память погибших. Канада решительно выступает за то, чтобы такая трагическая гибель мирных жителей, как это было во время Ходжалинской резни, никогда не повторилась", - говорится в ответе.

Отмечается, что Канада признает все резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху и территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

"Канада призывает к продолжению диалога на уровне лидеров по принятию важных мер по укреплению доверия, таких как создание двусторонних механизмов демаркации и делимитации границ, а также восстановление региональных связей между Арменией и Азербайджаном. Канада приветствует события в этом направлении и продолжает решительно поддерживать текущую и будущую работу Минской группы ОБСЕ", - говорится в ответе.