Генсек Совета Европы представит План действий для Азербайджана

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич представит пятого апреля в Баку новый План действий Совета Европы для Азербайджана на 2022-2025 годы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии также примут участие высокопоставленные представители МИД Азербайджана, офиса СЕ в Баку и организаций - бенефициаров.

План действий для Азербайджана на 2022-2025 годы был принят Комитетом министров СЕ 16 февраля и представляет собой инструмент стратегического программирования, направленный на приведение законодательства, институтов и практики Азербайджана в соответствие со стандартами Совета Европы в области прав человека, верховенства закона и демократии.

Этот документ призван поддержать усилия Азербайджана по выполнению его обязательств в качестве страны - участницы Совета Европы, привести национальное законодательство в соответствие с европейскими и международными стандартами, укрепить институциональный потенциал, способствовать внедрению передового опыта и повышению уровня жизни граждан.

В Плане действий учтены ранее принятые решения и рекомендации уставных и контрольных органов СЕ, а также национальная программа реформ.

Общий бюджет Плана действий для Азербайджана составляет 9,6 миллиона евро.