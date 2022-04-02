Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Узбекистана

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Узбекистан встретилась с Президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, на встрече было подчеркнуто, что отношения высокого уровня между двумя странами основаны на общих исторических корнях, языке, религии, культуре, традициях и ценностях.

Мирзиёев отметил, что отношения Узбекистана и Азербайджана получили дальнейшее развитие после обретения ими независимости.

По его словам, в последние годы Азербайджан и Узбекистан добились большого прогресса в развитии двустороннего сотрудничества.

Мирзиёев также отметил, что отношения между главами государств играют важную роль в поддержании связей между странами на высоком уровне.

На встрече было подчеркнуто, что, несмотря на текущую ситуацию в мировой экономике в связи с пандемией, в двусторонних контактах между Азербайджаном и Узбекистаном сохраняется положительная динамика. Был достигнут значительный прогресс во всех областях взаимодействия - в экономике, политике, культуре и социальной сфере.

Между Азербайджаном и Узбекистаном устанавливаются интенсивные контакты на всех уровнях, осуществляется обмен мнениями между официальными делегациями, представителями деловых и общественных кругов. В последние годы, несмотря на пандемию, двусторонний товарооборот вырос в четыре раза. Рост товарооборота на 25 процентов с начала 2022 года свидетельствует о положительной характеристике отношений Азербайджана и Узбекистана.

Отметив положительную роль законодательных органов в развитии двусторонних отношений, Президент подчеркнул, что между парламентами Узбекистана и Азербайджана существует тесное и многостороннее партнерство. В целях дальнейшего развития взаимодействия необходимо дальнейшее укрепление системного и регулярного сотрудничества между законодательными органами двух стран, отметил глава государства.

В то же время парламентарии как непосредственные представители народов должны играть ключевую роль в поощрении "народной дипломатии", в том числе в укреплении связей между Узбекистаном и регионами Азербайджана, поддержке экономических и гуманитарных проектов.

Мирзиёев высоко оценил в этом смысле важность визита председателя Милли Меджлиса Азербайджана и проведенных переговоров.