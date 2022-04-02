Китай и Азербайджан тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях

Китай и Азербайджан являются традиционными партнерами дружбы и сотрудничества. На протяжении 30 лет китайско-азербайджанские отношения сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, непрерывно углубляется политическое взаимодоверие и активно продвигается сотрудничество во всех областях, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан помогают и поддерживают друг друга, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова нашли отражение в поздравительном послании Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, направленном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой.

Далее в поздравительном послании говорится: "Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и, пользуясь случаем 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой, готов вместе с Вами прилагать совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях и сотрудничестве в различных сферах на благо наших стран и народов".