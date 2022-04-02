Оголтелая антироссийская выходка в эфире армянского ТВ

Автор: Мехти Ахмедзаде

Концепция истории армянского народа держится на трех китах: на "древности", "цивилизованности" и "страдальчестве" армян. Традиционно делается большой акцент на "древность". Ведется лихорадочный поиск все более и более "древних армянских государственных образований", удревняется проникновение армянского населения в долину Аракса и на Араратскую равнину. В этом контексте звучит и тема "исконных армянских земель", вспоминается мифическая "великая Армения", возвращаются из забвения "армянские" царские династии, полководцы, а вместе с ними воспроизводится и образ врага, которым чаще всего оказываются персы и тюрки. Параллельно с этим выдвигаются обвинения и претензии к современным странам, которые якобы помешали созданию такого "древнейшего государства". Ранее армяне обвиняли во всех грехах Османскую империю, затем ее преемника Турцию, а теперь принялись, на фоне русофобии, и за Российскую Федерацию.

Так, в недавно состоявшемся эфире армянского телеканала "Шант" Россию обвинили в том, что она "сдала 3 млн. кв.км. территории Армении и от страны осталось то, что есть сегодня". Речь тут опять-таки шла о так называемой "великой Армении", которая якобы, согласно фальсификациям армянских историков, существовала до нашей эры. Однако, обвинители России в очередной раз просчитались со своим враньем. Армянские историки придумали столько лжи, что теперь сами запутались в собственном вранье.

Дело в том, что ранее они заявляли и "документировали" (читай фальсифицировали - ред.) в уязвимой Википедии и в других ресурсах, находящихся в открытом доступе, что территория этой несуществовавшей никогда страны "составляла 1 млн. кв. км в начале I века до нашей эры". Совершенно непонятно, как Россия могла "сдать 3 миллиона квадрадных километров", если плошадь этой мифической т.н. "великой Армении" равнялась одному миллиону. То есть абсолютная нестыковка с утверждением, прозвучавшем в эфире "Шант"-а. Тем более, что появилась такая провокация на фоне недавних сообщений о том, что Ереван готовится оторваться от Москвы и примкнуть к Западу. Совпадение? Возможно, что передача на "Шант"-е очередной шаг в этом направлении - готовят почву.

Подобную же ахинею с территориальными претензиями еще совсем недавно нес и один из лидеров террористической "Сасна-црер", которая известна своей жесткой антироссийской и русофобской позицией, Ваге Гаспарян, постоянно поднимающий тему предательства со стороны России и о том, как она "помогала Османской империи устроить "геноцид"" и прочее. Как видим русофобия в Армении теперь пропагандируется и на "историческом" уровне. Используются любые способы для того, чтобы демонизировать РФ.

На первом этапе создания мифов о "великой Армении" нация фальсификаторов долго, последовательно и усиленно готовила вброс в архивы, в мировые СМИ, на всех общественно-политических уровнях материалов, слепленных вороватыми армянскими историками о якобы существовавшем государстве. Параллельно шел интенсивный процесс компактного заселения этническими армянами территорий соседних государств. Особенно курортных и других благоприятных регионов Турции, Азербайджана, Грузии, России и др. Там, где появлялся один армянин, скоро возникало целое армянское поселение. Этот процесс сейчас можно наглядно прослеживать по примеру заселения армянами южных благодатных регионов России со "второй армянской столицей" в Сочи.

Удивительно еще и то, что постоянные антироссийские идеи, заявления, акции, митинги, проходящие в самом центре Еревана, не пресекаются армянскими властями. Значит какая-то логическая цепочка в этом есть, раз происходит столько совпадений. Эскалация антироссийских настроений в стране началась после позорного поражения во Второй Карабахской войне и обиженные армяне, пытаясь найти для себя преемлимое оправдание, почему-то решили во всех своих грехах обвинять Россию. Тем временем пропаганда русофобии постепено дает свои результаты. В Армении многие уже видят Россию в качестве врага номер 1. Теперь это все будет использовано, чтобы отцепиться и удрать на Запад.

Вот такое у Армении понятие о благодарности, существующей лишь за счет России. Так уж сложилось, что в основу бытия армянского общества вошел ряд нелицеприятных качеств, таких, как воровство, ложь, склонность к фашизму и т.д. Но приоритетом у армян, несомненно, всегда является самое низменное качество - предательство. Армяне в свое время предали своих благодетелей - турков в период Первой мировой войны. С того времени прошло более ста лет, но предательский ген у армян не атрофировался. Он был, есть и будет. Вот и сейчас, судя по всему, в Армении вновь решили обнажить свою сущность: хаи предают Россию и заодно не дремлят о возможности создания "Армении от моря до моря". Амбиции, которых мир неведовал.

Впрочем, нелогичные и больные территориальные претензии Армении по отношению к другим государствам дело нынче обыденное и многие рассматривают это лишь как шутку, над которой всегда можно посмеяться. Существует много по своей наглости и масштабам территориальных притязаний программ мирового армянства по созданию мифического государства "великая Армения". Подчеркиваем - созданию, а не восстановлению. Нельзя восстановить то, чего не было. Хотя у армян все возможно, им и целого мира, видимо, мало. С таким аппетитом на чужие территории и постоянные необоснованные обвинения армянам было правильнее заполонить отдельную безжизненную планету, желательно подальше от Солнечной системы, чтобы они жили и радовались "Армении от моря до моря", созданной уже там. Да хоть саму планету могут назвать Армения. Интересно, будет ли в таком случае подавлен их "территориальный аппетит" или начнется "арменизация всей галактики", продолжение "Звездных войн"?