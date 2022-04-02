Между Азербайджаном и Италией подписан протокол

Азербайджан и Италия подписали протокол о первом Стратегическом диалоге.

Как передает Day.Az, об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Документ подписали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия.