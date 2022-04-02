https://news.day.az/politics/1449567.html Между Азербайджаном и Италией подписан протокол - ВИДЕО
Между Азербайджаном и Италией подписан протокол - ВИДЕО
Азербайджан и Италия подписали протокол о первом Стратегическом диалоге.
Как передает Day.Az, об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Документ подписали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
Отметим, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия.
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