Отношения Азербайджана и Италии достигли уровня стратегического сотрудничества

В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. Особое значение имеет совместное заявление об укреплении стратегического партнерства между двумя странами в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией достигли уровня стратегического партнерства.