Сегодня состоится закладка фундамента Итальяно-азербайджанского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

"Открытие этого университета планировалось долгое время. Подготовительные работы близятся к завершению. Сегодня состоится церемония закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета", - сказал Байрамов.