https://news.day.az/politics/1449581.html Сегодня состоится закладка фундамента Итальяно-азербайджанского университета
Сегодня состоится закладка фундамента Итальяно-азербайджанского университета
Сегодня состоится закладка фундамента Итальяно-азербайджанского университета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
"Открытие этого университета планировалось долгое время. Подготовительные работы близятся к завершению. Сегодня состоится церемония закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета", - сказал Байрамов.
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