https://news.day.az/politics/1449586.html Италия окажет Азербайджану дополнительную поддержку в сфере разминирования
Италия окажет Азербайджану дополнительную поддержку в сфере разминирования
Италия окажет дополнительную поддержку Азербайджану в сфере разминирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.
"Во время сегодняшней встречи мы говорили о минной безопасности и процессе разминирования. В этом задействованы итальянские компании. Мой итальянский коллега сказал, что в связи с этим компании Италии предпримут дополнительные шаги. Будет оказана поддержка профильным азербайджанским ведомствам в сфере разминирования", - сказал Байрамов.
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