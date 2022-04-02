Италия окажет Азербайджану дополнительную поддержку в сфере разминирования

Италия окажет дополнительную поддержку Азербайджану в сфере разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

"Во время сегодняшней встречи мы говорили о минной безопасности и процессе разминирования. В этом задействованы итальянские компании. Мой итальянский коллега сказал, что в связи с этим компании Италии предпримут дополнительные шаги. Будет оказана поддержка профильным азербайджанским ведомствам в сфере разминирования", - сказал Байрамов.