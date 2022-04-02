Необходимо диверсифицировать энергетические ресурсы. У Италии есть планы по обеспечению энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан является одним из основных партнеров Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Ди Майо отметил, что две страны сотрудничают на высоком уровне не только в энергетической, но и в других сферах экономики.