https://news.day.az/politics/1449587.html Азербайджан является одним из основных партнеров Италии - Луиджи Ди Майо
Азербайджан является одним из основных партнеров Италии - Луиджи Ди Майо
Необходимо диверсифицировать энергетические ресурсы. У Италии есть планы по обеспечению энергетической безопасности. Сегодня Азербайджан является одним из основных партнеров Италии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Ди Майо отметил, что две страны сотрудничают на высоком уровне не только в энергетической, но и в других сферах экономики.
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