В пандемию Италия и Азербайджан оказали друг другу дружественную поддержку

В период пандемии COVID-19 Италия и Азербайджан оказали друг другу дружественную поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Министр напомнил, что Азербайджан оказал помощь больницам Италии, когда в этой стране фиксировался высокий уровень инфицирования коронавирусом.

"Когда в Азербайджане был высокий уровень заболеваемости COVID-19, в нашу страну приезжали специалисты из Италии и оказывали поддержку. Дружественная позиция Италии проявилась и в этом", - сказал Байрамов.