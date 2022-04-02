После Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариты Симоньян Западными санкциями оказался наказанным еще один проармянский пропагандист, ведущий Первого канала Артем Шейнин, часто выступавший против российских интересов, продвигая армянскую повестку с целью саботажа долгожданного мира на Южном Кавказе.

Сегодня стало известно, в Литве арестовали квартиру Шейнина.

Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) заморозила недвижимость ведущего политического ток-шоу "Время покажет", сообщает LRT, передает Day.Az.

FNTT передала соответствующие документы в Реестровый центр Литвы "для дальнейших действий". Согласно данным издания, Шейнин и его жена владеют недвижимостью площадью 100 квадратных метров в курортном городе Паланга. В 2014 году цена объекта составляла 60 тысяч евро (5,5 миллиона рублей), однако к настоящему моменту недвижимость может стоить дороже.

Провокатор Шейнин также оказался в санкционном списке Великобритании вместе с главой "Яндекса" Тиграном Худавердяном и журналистом Арменом Гаспаряном. Санкции предполагают запрет на въезд в страну.

Мы уже не раз писали о незаменимой поддержке, которую оказывают армянской стороне в информационной войне против Азербайджана некоторые российские ведущие. Давно замечено, что на ток-шоу, подобные "Время покажет" Шейнина или "Вечерам с Соловьевым", когда речь идет о вопросах, касающихся Азербайджана или Турции, в качестве оппонентов армянским и проармянским экспертам всегда приглашаются слабые эксперты, а часто вообще непонятно кто, мямли, не владеющие темой и своим непрофессионализмом подыгрывающих хамам-ведущим. И Шейнин, и Соловьев, и прочие сознательно выбирают слабых в дискуссии людей, заранее обеспечивая победу в, не побоимся этого слова, грызне армянской стороне. Это уже правило, закон.

В принципе, все знают, что это за шоу, для чего они проводятся и какие ставят цели. Своими постоянными выходками компашка продавшихся армянам ведущих постоянно подрывает имидж России на международной арене, идет против российских интересов, в частности, и новой реальности на Южном Кавказе. Так что и Шейнин наконец получил по заслугам. Будет теперь плакать, как Соловьев, так как приходится распрощаться с жильем, купленным, в частности, на армянские деньги.