В Литве арестовали квартиру Шейнина - еще один проармянский провокатор получил по заслугам
После Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариты Симоньян Западными санкциями оказался наказанным еще один проармянский пропагандист, ведущий Первого канала Артем Шейнин, часто выступавший против российских интересов, продвигая армянскую повестку с целью саботажа долгожданного мира на Южном Кавказе.
Сегодня стало известно, в Литве арестовали квартиру Шейнина.
Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) заморозила недвижимость ведущего политического ток-шоу "Время покажет", сообщает LRT, передает Day.Az.
FNTT передала соответствующие документы в Реестровый центр Литвы "для дальнейших действий". Согласно данным издания, Шейнин и его жена владеют недвижимостью площадью 100 квадратных метров в курортном городе Паланга. В 2014 году цена объекта составляла 60 тысяч евро (5,5 миллиона рублей), однако к настоящему моменту недвижимость может стоить дороже.
Провокатор Шейнин также оказался в санкционном списке Великобритании вместе с главой "Яндекса" Тиграном Худавердяном и журналистом Арменом Гаспаряном. Санкции предполагают запрет на въезд в страну.
Мы уже не раз писали о незаменимой поддержке, которую оказывают армянской стороне в информационной войне против Азербайджана некоторые российские ведущие. Давно замечено, что на ток-шоу, подобные "Время покажет" Шейнина или "Вечерам с Соловьевым", когда речь идет о вопросах, касающихся Азербайджана или Турции, в качестве оппонентов армянским и проармянским экспертам всегда приглашаются слабые эксперты, а часто вообще непонятно кто, мямли, не владеющие темой и своим непрофессионализмом подыгрывающих хамам-ведущим. И Шейнин, и Соловьев, и прочие сознательно выбирают слабых в дискуссии людей, заранее обеспечивая победу в, не побоимся этого слова, грызне армянской стороне. Это уже правило, закон.
В принципе, все знают, что это за шоу, для чего они проводятся и какие ставят цели. Своими постоянными выходками компашка продавшихся армянам ведущих постоянно подрывает имидж России на международной арене, идет против российских интересов, в частности, и новой реальности на Южном Кавказе. Так что и Шейнин наконец получил по заслугам. Будет теперь плакать, как Соловьев, так как приходится распрощаться с жильем, купленным, в частности, на армянские деньги.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре