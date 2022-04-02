Италия - первая страна-партнер Азербайджана в восстановлении освобождённых территорий

Италия стала первой страной-партнером Азербайджана, принимающим участие в восстановительных работах в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в субботу министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции "Азербайджан - Италия: путь к многоплановому стратегическому партнерству" в Университете АDА.

"Связи между Азербайджаном и Италией укрепились еще больше после визита Президента Ильхама Алиева в эту страну в 2020 году", - сказал Байрамов.

По его словам, отношения между странами развиваются в различных сферах, как в образовательной, так и в гуманитарной и торговой.

Министр добавил, что Азербайджан и Италия укрепили партнерство и в энергетической сфере благодаря запуску проекта ТАП.

Напомним, что сегодня в Баку состоялось первое заседание Стратегического диалога Азербайджан - Италия, а также был подписан протокол о первом Стратегическом диалоге между странами.

Также состоялась церемония закладки фундамента здания итальяно-азербайджанского университета.