Триумф в "апрельской войне" как фундамент будущих побед

Автор: Акпер Гасанов

Шесть лет. Ровно столько лет минуло с начала событий, которые в итоге оказали поистине историческое значение не только для Азербайджана, но и для всего нашего региона. Началось же все с привычной на тот момент провокации со стороны Армении. В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил этой страны.

В итоге, в населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли шесть гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, три электрических подстанции, километры водопроводных и газовых труб.

Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и места поклонения. В одну из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения. В Ереване были уверены, что и эта их циничная, наглая провокация, целью которой было запугивание населения нашей страны, останется безнаказанной. Они просчитались.

С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командованием Вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В результате в ходе четырехдневных боев подразделения Вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сейсулан, которые могли представлять угрозу для Геранбойского района и города Нафталан.

Была взята под контроль стратегическая высота Леле Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев Вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз. В боях были уничтожены принадлежащие армянам 30 танков, до 15 артустановок и укрепленных инженерных сооружений, уничтожены 320, ранены более 500 военнослужащих врага.

При этом, именно тогда впервые рухнул миф о "непобедимости" армянской армии. Одним из тех, кто создал его и укреплял, был военный преступник, соучастник Геноцида в Ходжалы, на тот момент министр обороны Армении Сейран Оганян. Он долго хвастался линией обороны, которую назвал в свою честь, "линией Оганяна". Так вот впервые эта линия была разорвана в клочья именно тогда, в ходе четырехдневной войны.

Поразительно, но до сих пор Оганян позволяет себе рассуждения о войне. "Можно сказать, что сейчас мы находимся в ситуации "без пяти минут от войны"", - заявил он в беседе с журналистами в парламенте Армении 1 апреля. И это был не первоапрельская шутка, не дань Дню дурака. Это было доказательство неизменности взглядов того, кто привык зарабатывать финансовый и политический капитал на войне, крови, лжи.

Ровно таким же военным преступником, пока не понесшим наказание за свои чудовищные преступления против азербайджанского народа и против республики, гражданином которой он когда-то был, является бывший карабахский сепаратист, а потом третий президент Армении Серж Саргсян. Он на пару с Оганяном работали над мифом о "непобедимости" армянской армии. И дуэтом же они пытались скрыть правду об итогах четырехдневной войны.

Саргсян и Оганян безостановочно лгали своему народу, преуменьшая масштабы территориальных и людских потерь армянской армии. Они договорились до просто комичных утверждений. Мол, это было не поражение, а ...победа. Все строго по Оруэллу: война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила. Взяв на вооружение эти "аргументы" Саргсян пытался сохранить власть.

В итоге, правда чуть позже, он ее потерял. И это тоже был один из итогов четырехдневной войны, который "карабахскому клану" не смогли простить в Армении. Другой ее итог состоял в том, что Азербайджан доказал свою готовность и способность добиваться всех поставленных целей военным путем. Вопреки стонам и стенаниям Армении, карабахских сепаратистов и стран, которые покровительствовали оккупационной политике официального Еревана. Так был заложен фундамент будущих, великих побед. Так началось освобождение Шуши и других наших городов, сел, районов.