Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией в связи со взрывом в Баку

"Мы сочувствуем братскому Азербайджану в связи со взрывом, произошедшим сегодня ночью в Баку. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.