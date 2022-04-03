https://news.day.az/politics/1449758.html Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией в связи со взрывом в Баку - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией в связи со взрывом в Баку - ФОТО
"Мы сочувствуем братскому Азербайджану в связи со взрывом, произошедшим сегодня ночью в Баку. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления".
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
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