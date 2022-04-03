Турция разделяет горе своих азербайджанских братьев

"Мы с прискорбием восприняли информацию о жертвах в результате взрыва, произошедшего сегодня ночью в Баку, разделяем горе наших братьев в Азербайджане. Упокой Аллах души погибших, выражаем соболезнования их семьям, желаем скорейшего выздоровления раненым".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в Twitter.