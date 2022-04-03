https://news.day.az/politics/1449798.html Турция разделяет горе своих азербайджанских братьев - заявление МИД - ФОТО
Турция разделяет горе своих азербайджанских братьев - заявление МИД - ФОТО
"Мы с прискорбием восприняли информацию о жертвах в результате взрыва, произошедшего сегодня ночью в Баку, разделяем горе наших братьев в Азербайджане. Упокой Аллах души погибших, выражаем соболезнования их семьям, желаем скорейшего выздоровления раненым".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Турции в Twitter.
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