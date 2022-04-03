Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в ночном клубе

"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших при трагическом взрыве в Баку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Также выясняется, есть ли среди пострадавших граждане России".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в Twitter посольства России в Азербайджане.