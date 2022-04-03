https://news.day.az/politics/1449840.html Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в ночном клубе
Посольство России в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в ночном клубе
"Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших при трагическом взрыве в Баку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Также выясняется, есть ли среди пострадавших граждане России".
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в Twitter посольства России в Азербайджане.
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