Укрепление энергетического партнерства с Азербайджаном является приоритетом для правительства Италии

Day.Az представляет эксклюзивное интервью информационного агентства Trend с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Как изменились азербайджано-итальянские отношения за последние годы с учетом продолжающейся пандемии и общей макроэкономической ситуации?

-Азербайджано-итальянские отношения носят стратегический характер. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений. Несмотря на снижение двусторонней торговли в 2020 году из-за пандемии, экономики наших стран быстро восстанавливаются, и мы уверены, что эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы и годы. Наши торговые отношения по-прежнему имеют потенциал для дальнейшего развития. Более того, несмотря на пандемию, мы укрепляем наше партнерство во всех областях. Мы гордимся тем, чего достигли на данный момент, и с полной уверенностью надеемся вместе достичь еще больших результатов в будущем.

Как вы оцениваете вклад Южного газового коридора в энергетическую безопасность Европы в условиях продолжающегося энергетического кризиса?

-Эта инфраструктура, в работе которого и Италия, и Азербайджан глубоко заинтересованы, будет в значительной степени способствовать росту, стабильности и процветанию всех вовлеченных сторон. С точки зрения энергетической безопасности создание ТАР оказалось дальновидным решением в нынешних условиях, поскольку это единственный энергетический проект в Европе, не зависящий от поставок из России.

Какова роль Южного газового коридора для газового рынка Италии? Как это повлияло на цены на газ в стране?

TAP укрепил нашу роль, как регионального газового хаба в Европе, обеспечив при этом большую конкурентоспособность для нашего бизнеса и выгоды для потребителей, способствуя снижению цен на энергоносители.

Заинтересована ли Италия в расширении Южного газового коридора?

Наше энергичное партнерство с Азербайджаном с годами только окрепло. Его дальнейшее развитие является приоритетом для итальянского правительства. Это, безусловно, может произойти с расширением Южного газового коридора.

Принимая во внимание близкие отношения Италии и Азербайджана в экономике, особенно в сфере энергетики, как санкции ЕС в отношении России повлияют на эти отношения?

Азербайджан является одним из наших основных энергетических партнеров. Это наш первый поставщик нефти, а теперь и третий поставщик природного газа. Таким образом, энергетика представляет собой важнейший аспект нашего двустороннего сотрудничества, которое на протяжении многих лет укрепляло стратегический характер наших отношений.

Какие новые возможности могут появиться для развития азербайджано-итальянских отношений в связи с отказом ЕС от сотрудничества с Россией?

Азербайджан уже является стратегическим партнером Италии. Мы продолжаем поддерживать дальнейшее укрепление отношений между ЕС и Азербайджаном вне зависимости от текущей динамики. Мы стремимся к дальнейшему развитию нашего сотрудничества, особенно в энергетическом секторе, в соответствии с нашей давней политикой диверсификации и на основе отличных результатов, которых мы достигли в этой области.

По мере того, как продолжается конфликт в Украине, эксперты по экономике прогнозируют, от этого могут пострадать некоторые секторы экономики по всему миру. Как Италия планирует смягчить влияние кризиса на продовольственную и энергетическую безопасность?

Поддержка компаний и граждан в условиях нынешнего кризиса является одной из основных задач итальянского правительства. Нашим главным приоритетом является предотвращение потери рабочих мест гражданами. Правительство Италии уже реализует меры, направленные на защиту граждан и бизнеса.

Утвержден комплекс мер по снижению стоимости бензина и дизельного топлива, необходимых для агропромышленного комплекса, а также для логистики. Мы также работаем над снижением стоимости газа, что влияет на цены на электроэнергию.

Мы твердо привержены энергетической дипломатии для национальной и европейской безопасности, укрепляя сотрудничество со стратегическими партнерами, чтобы уменьшить нашу зависимость от России. Мы быстро приняли меры, чтобы диверсифицировать наши источники поставок, предотвратить дальнейшую напряженность в связи с затратами на энергию, которые ложатся бременем на итальянские предприятия и семьи. Вкратце, мы реализуем план энергетической безопасности Италии.

После почти 30-летней оккупации Азербайджан освободил свои территории, богатые природными ресурсами и имеющие прекрасные возможности для ведения бизнеса. Каким образом итальянские компании могут участвовать в развитии экономики этих регионов?

Италия с большим интересом рассматривает возможности, предлагаемые этой прекрасной страной. Азербайджан является для нас важным экономическим партнером. Италия является одним из главных рынков поставок для азербайджанского экспорта. В то же время многие итальянские компании инвестировали в Азербайджан, в основном в области энергетики, инфраструктуры и транспорта. Я верю, что есть возможности для дальнейшего углубления нашего двустороннего партнерства, особенно в секторе устойчивой и чистой энергетики, где итальянские компании обладают всемирно признанным опытом. Кроме того, инфраструктура и строительство, связь и агропромышленность являются дополнительными сферами интересов наших компаний, которые могут внести важный вклад в экономический рост Азербайджана. Не стоит забывать и о вкладе Италии в сохранение и восстановление культурного наследия Азербайджана, учитывая наш известный опыт в этой области.