https://news.day.az/politics/1449873.html В ООН выразили соболезнования в связи со взрывом в Баку
В ООН выразили соболезнования в связи со взрывом в Баку
Резидент-координатор ООН Владанка Андреева в социальной сети Twitter выразила соболезнования в связи со взрывом в Баку, передает Day.Az.
"Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких в результате вчерашнего трагического взрыва в Баку. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.
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