В ООН выразили соболезнования в связи со взрывом в Баку

Резидент-координатор ООН Владанка Андреева в социальной сети Twitter выразила соболезнования в связи со взрывом в Баку, передает Day.Az.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких в результате вчерашнего трагического взрыва в Баку. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.