Каждому свое: Азербайджан побеждает, а армяне "извлекают уроки"

Автор: Акпер Гасанов

Вот и встретились два одиночества. Иначе и не прокомментируешь информацию о том, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился 3 апреля в своем особняке с главарем карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Забавно было читать сообщение на сей счет, в котором пафосно говорилось о том, что "во время беседы была отмечена важность того, что в условиях российско-украинской войны от армянских властей и оппозиции требуются сверх осторожные риторика и действия".

Мол, это нужно, чтобы не обострять внутриполитические разногласия и еще более не осложнять положение Армении. Тут забавно и нелепо все. Начиная с того, кто и с кем встретился. Тер-Петросян, как известно, давно уже перестал играть хоть какую-то роль на армянской внутриполитической арене. Настолько, что в ходе 44-дневной войны он со всеми своими предложениями был послан далеко и надолго.

Послали его и Никол Пашинян и представители "карабахского клана". А совсем недавно, его снова послали в том же направлении. Новый президент РА Ваагн Хачатрян открыто указал, что хотя он считался частью команды первого президента Армении, сейчас его позиция отличается от подходов Армянского национального конгресса.

И тут я позволю себе небольшую ремарку. Действующий премьер-министр РА Никол Пашинян также в свое время считался сторонником первого президента РА Л.Тер-Петросяна. И тоже в итоге открестились от "Деда Левона", как именуют в РА Тер-Петросяна. На этом фоне визит к нему вождя карабахских сепаратистов носит характер бесполезной попытки двух посредственностей надуть щеки.

Еще забавнее было узнать о содержании их беседы. Фраза о том, что Тер-Петросян и карабахский сепаратист обсуждали войну в Украине, очень напоминает как рассуждения Шарикова о переписке Энгельса с Каутским, так и заочный "спор" между Эллочкой -людоедкой и дочерью американского миллиардера Вандербильта. Для полноты картины не хватало только дополнения к новости, в которой бы говорилось, что "Дед Левон" и Араик обсуждали новости космоса.

Но и это еще не все. Вся эта клоунада со стороны двух не интересных зрителям артистов политического цирка происходила на фоне прозвучавшего днем ранее заявления одного из заместителей помощника пешки в политической игре. Зампешку зовут Артак Беглярян. Ошивающийся в Ханкенди, этот обладатель внешности бомжа и "городского сумасшедшего" вспоминал об итогах четырехдневной войны, что имела место в апреле 2016 года.

"С четырехдневной войны уже прошло 6 лет, и должен отметить, что мы извлекли определенные уроки из этой войны. Однако гораздо больше уроков извлекли и должны извлечь из 44-дневной войны, учитывая ее масштабы как с точки зрения жертв, так и территориальных, материальных потерь и остальных последствий", произнес он. И это тоже звучит столь же пафосно, сколь и нелепо.

К примеру, одному из глашатаев глупости, коих много в рядах карабахских сепаратистов, понадобилось целых 6 лет, чтобы понять смысл случившегося тогда. Называть все это разгромом армянской армии он, ясное дело не стал. Хотя в реальности все так и было- освобождение за считанные дни свыше 20 квадратных киллометров и взятие под контроль стратегически важных высот- это блестящая победа азербайджанской армии.

И, соответственно, крах мифа о "непобедимости" армянской армии". Сколько еще лет понадобится Бегларяну, чтобы понять очевидное- вопрос к нему самому или к армянским психиатрам, консультации у которых он мог бы уже пройти давно. Рассуждая же шире, ему ничего иного и не остается, кроме как "извлекать уроки". Каждому, как говорится, свое.

Азербайджан одерживает победу за победой, сначала в апрельской войне 2016 года, затем в 44-дневной войне. Наша армия недавно взяла под контроль стратегически важную высоту Фаррух и село с аналогичным названием. Азербайджан усиливается экономически, в плане военного строительства, укрепляя свои позиции не международной арене. А в Армении и в рядах карабахских сепаратистов будут "извлекать уроки". Чтобы, в том числе, было о чем почесать языком в ходе очередной встречи двух, трех или большего числа посредственностей.