Скончался украинский пилот, эвакуировавший азербайджанцев во время Ходжалинского геноцида

Скончался украинский пилот Леонид Кравец, эвакуировавший азербайджанцев во время Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.

"Час назад получил очень печальную и скорбную весть. После продолжительной болезни в иной мир ушел от нас дорогой друг Леонид Кравец. У героического пилота Леонида Кравеца имеются исключительные заслуги в видеозаписях ужасов Ходжалинской резни, эвакуации выживших в этой бойне азербайджанцев и доведении до мира правды о карабахском конфликте. За это мы всегда будем благодарны ему", - написал Джавадов.