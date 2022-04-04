Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в Баку.

"Соболезнуем в связи с гибелью людей в результате взрыва 3 апреля, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства США в Азербайджане.