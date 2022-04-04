https://news.day.az/politics/1449932.html Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в Баку
Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в Баку
Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи со взрывом в Баку.
"Соболезнуем в связи с гибелью людей в результате взрыва 3 апреля, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства США в Азербайджане.
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