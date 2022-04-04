Минобороны Азербайджана прокомментировало взрыв в Сейфели

Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что процесс утилизации боеприпасов будет осуществлен с 4 по 9 апреля на полигоне Сейфели.

"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.