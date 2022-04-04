Азербайджан и Россия отмечают 30-летие установления дипотношений

4 апреля исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном!

Как передает Day.Az, об этом сообщило МИД РФ в своем Telegram-канале.

"Азербайджан - важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран - принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнером России среди стран СНГ - не членов ЕАЭС. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.