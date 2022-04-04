Между Азербайджаном и Россией расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме, направленном Президентом России Владимиром Путиным Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"За прошедшие десятилетия удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Опираясь на трехсторонние договоренности, заключенные в прошлом и позапрошлом годах, мы вместе работаем над упрочением стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Нынешний год ознаменован важным достижением - подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Pocсией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов", - говорится в письме.