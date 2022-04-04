https://news.day.az/politics/1450026.html Британский посол выразил соболезнования Азербайджану
Британский посол выразил соболезнования Азербайджану
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп выразил соболезнования в связи со взрывом в ночном клубе в Баку, передает Day.Az.
"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва газа в Баку 3 апреля и желаю выздоровления всем пострадавшим", - говорится в публикации дипломата в Twitter.
Напомним, что 3 апреля в ночном клубе по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв, в результате которого погиб один и пострадали более 30 человек.
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