Мир убедился в военных преступлениях армян

Проведение международной конференции в Баку по гуманитарной деятельности по разминированию является важным событием с точки зрения просвещения мировой общественности об армянских преступлениях против мирных азербайджанцев. Азербайджан находится в числе тех стран, которые в большей степени пострадали от войны, оккупации и терроризма. Около миллиона соотечественников потеряли свои дома во время Первой карабахской войны, по итогам которой около 20 000 азербайджанцев стали шехидами. Около 50 тысяч наших граждан получили тяжелые ранения в ходе Первой и Второй карабахских войн. К счастью 44-дневная война стала победоносной для Азербайджана и наша страна сумела восстановить свою территориальную целостность.

Об этом сказал Day.Az председатель общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи Эмин Гасанлы.

По его словам, во время войн стороны должны придерживаться мировых конвенций, включающие в себя такие условия как недопустимость насилия и применения оружия против пленных и гражданских лиц, запрещение наземных мин и т.д.

"К сожалению, Армения никогда не придерживалась и не соблюдала нормы международного права. Действующий на территории Армении советский завод по производству мин является одним из крупнейших на территории постсоветского пространства. Год назад Армения предоставила Азербайджану карты, отражающие 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин по Агдамскому району. Такое огромное количество мин говорит о том, что Армения является страной-террористом, цель которой - калечить людей и совершить геноцид.

Поэтому дискуссии по теме мин очень важны как с точки зрения поддержания международного мира и безопасности, так и с точки зрения доведения до мира справедливой позиции Азербайджана в этом вопросе. На мой взгляд такие международные мероприятия как конференция в Баку по разминированию должны проводиться чаще" - подытожил Эмин Гасанлы.

Абдул Керимханов