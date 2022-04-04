Автор: Махир Будагов

Уже в апрельских битвах модернизация азербайджанской армии дала свои практические результаты. 2016 год показал, что Вооруженные Силы Азербайджана превосходят Армянскую армию по всем параметрам.

Историческое значение Апрельских боев заключается в том, что благодаря этой победе был дан старт процессу "Великого возвращения".

В ночь с первого на второе апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли 6 гражданских лиц, среди которых 2 детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, три электроподстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и места поклонения.

В начале апреля подразделения Вооруженных сил Азербайджана за короткий срок установили местонахождение вражеской силы, сосредоточенной на передовой и в углублении, и точечными ударами вывели их из строя.

Результатом успешных операций, были освобождены от оккупации высоты в направлении села Талыш, угрожавшие городу Нафталан. В то же время, для защиты города Горадиз от вражеской опасности была освобождена имевшая особое стратегическое значение высота Лелетепе, позволявшая контролировать обширную территорию в направлении Физулинского района. В результате решительных ударов нашей армии были уничтожены до 30 танков, свыше 25 артиллерийских установок и другая боевая техника врага, убиты 320 военнослужащих, ранены более 500 бойцов. Был обеспечен контроль над дорогами в направлении Агдере-Мадагиз.

Уверенность в своих силах, высокий моральный дух и мотивация личного состава - рядовых, офицеров, генералов Азербайджана, все это стало важным индикатором того, что качественно, по всем основным параметрам азербайджанские Вооруженные силы превосходят противника. Собственно, и успешное наступление это доказало - всего лишь за несколько дней боев были освобождены значительные районы, ранее оккупированные армянами.

Отметим, что резонанс, возникший в результате контрнаступательных операций, проведенных Азербайджанской армией в начале апреля 2016 года, создал глубокую трещину в военно-политическом руководстве Армении. Благодаря апрельской победе был развенчан создаваемый годами миф о "непобедимости армянской армии", и армянский народ осознал крах агрессивной политики. В результате было доказано, что в этой стране на государственном уровне поддерживается сепаратизм и оккупация.

Победа в апреле, а затем окончательная победа уже в ноябре 2020 года показали, что азербайджанские Вооруженные силы - одни из лучших в регионе и действуют эффективно в соответствии с новыми канонами и способами ведения современной войны, войны XXI века.

Апрельская победа стала олицетворением боевого духа наших бойцов, единства армии и народа.

События 2016 года оказались предвестником больших перемен, произошедших в 2020 году, итогом которых стали завершение Карабахской войны, капитуляция армянских вооруженных сил и освобождение оккупированных территорий Азербайджана. По этим боям начала апреля 2016 года можно было судить о том, насколько изменилась ситуация в зоне конфликта и что может произойти, если Армения продолжит затягивать мирные переговоры и заниматься их имитацией.

Международная общественность поняла, что возможно освобождение оккупированных территорий военным путем. Азербайджанский народ, государство и армия полностью способны на это.

Сегодня каждый азербайджанец должен бесконечно гордиться тем, что наш трехцветный флаг, водруженный шесть лет назад на высоте Лелетепе, развевается в Шуше и на других наших территориях.