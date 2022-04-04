Армяне постоянно "находят" хачкары там, где их не было

Автор: Мехти Ахмедзаде

Совсем недавно село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджанской армии, а на его территории было обнаружено множество останков жертв совершенного армянами Ходжалинского геноцида, что в очередной раз доказывает, что почти вся территория Карабаха залита кровью мирных азербайджанцев. К примеру, массовое захоронение было обнаружено и в селе Эдилли Ходжавендского района.

По мере продолжения строительных работ на наших освобожденных территориях обнаруживаются ужасные находки. Тысячи наших граждан через 30 лет узнают о судьбах своих пропавших без вести родственников. Эти факты дают возможность еще раз продемонстрировать миру зверства армян. Одной из причин, по которой армяне настойчиво не покидают земли Карабаха, является вероятность того, что на этих территориях будут найдены останки многих из четырех тысяч азербайджанцев, погибших в годы первой Карабахской войны. Каждое найденное массовое захоронение станет новым ударом по международной репутации Армении. В дальнейшем на этих территориях будут обнаруживать массовые захоронения.

Зная это, армяне, в привычной для них манере, начали распространять новые фальсификации. Учитывая предвзятую позицию некоторых международных организаций, закрывающих глаза на совершенные армянами зверства против азербайджанцев, в Сеть вбрасываются и "культурно-исторические" фейки. В частности армяне пытаются убедить всех что найденные останки якобы принадлежат армянам и что "древние" "хачкары" на этой территории находятся "под угрозой исчезновения".

Во-первых, не может исчезнуть то, чего не было. Во-вторых, хотим обратить внимание на один смешной факт: каждый раз, когда армяне пытаются предъявить свои территориальные претензии к кому-либо, на этих местах, как грибы, внезапно появляются "хачкары".

Создание "следов пребывания армян" в Карабахе упорно осуществлялось во время оккупации. "Древние хачкары" "внезапно находились" везде и всюду, строились "древнейшие церкви", устанавливались фейковые памятники. Все лишь бы показать "армянский след" для оправдания своих территориальных претензий. Фактически велась "гибридная война", заключавшая в себя присвоение объектов культуры Азербайджана, историю на основе фальсификации, представление ложных документов, состряпанных армянскими спецслужбами и т.п.

Все описанные выше процессы сопровождаются информационной поддержкой, которая обеспечивает определенное мнение среди непосвященных в суть происходящего. Издаются карты, книги, публикуются статьи и даются интервью. Каждый армянин сегодня превратился в пропагандиста фальшивой истории. Доходящую до абсурда пропагандистскую информацию в мире будто никто не замечает.

Для любящих захватывать чужие территории армян хачкары давно уже превратились в инструмент политической пропаганды. Они устанавливают их в различных городах мира, как "символ дружбы", а потом их потомки говорят, что это армянские территории: "Вот смотрите, тут были наши предки". Действие везде происходит по одному и тому же сценарию. Все начинается с установления камня с армянской символикой, а потом он становится камнем преткновения. В Грузии, Турции, Азербайджане уже разрешали армянам устанавливать "дружественные камни" и совершили ошибку.

Тем не менее, Фаррух освобожден и это говорит, в первую очередь, о том, что процесс зачистки Карабахского региона Азербайджана от сепаратистских элементов и вооруженных банд идет своим чередом. Армянам не удастся ввести в заблуждение мировое сообщество, так как Азербайджаном выбран самый оптимальный темп для регулирования подобных вопросов. Все идет по плану и движется к главной цели, намеченной Президентом Ильхамом Алиевым - полному обеспечению суверенитета Азербайджана над всеми своими территориями. Работа успешно продолжается по всем направлениям. Армянам стоило бы заняться более полезными для них вопросами - например, подписания мирного договора и последующие за этим всем экономические выгоды для Армении и ее граждан. Пора находить не "хачкары", а пути для процветания.