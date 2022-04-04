ВС Армении обстреляли Товуз

3 апреля в 23:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Агдам Товузского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры. Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет", - говорится в сообщении ведомства.