https://news.day.az/politics/1450055.html ВС Армении обстреляли Товуз - заявление Минобороны
ВС Армении обстреляли Товуз - заявление Минобороны
3 апреля в 23:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Мюсюрскенд Товузгалинского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Агдам Товузского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры. Среди личного состава и техники нашей армии потерь нет", - говорится в сообщении ведомства.
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