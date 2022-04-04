https://news.day.az/politics/1450076.html Джейхун Байрамов обсудил с генсеком Совета Европы перспективы сотрудничества - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил с генсеком Совета Европы перспективы сотрудничества - ФОТО
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, находящейся с визитом в Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы МИД Азербайджана.
"Мы провели всесторонние обсуждения отношений Совета Европы с Азербайджаном, перспектив сотрудничества, региональных вопросов, а также ситуации в Украине. Я выразил позицию Азербайджана в связи с развитием региона в условиях мира и процветания", - сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
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