Джейхун Байрамов обсудил с генсеком Совета Европы перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, находящейся с визитом в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте главы МИД Азербайджана.

"Мы провели всесторонние обсуждения отношений Совета Европы с Азербайджаном, перспектив сотрудничества, региональных вопросов, а также ситуации в Украине. Я выразил позицию Азербайджана в связи с развитием региона в условиях мира и процветания", - сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов.